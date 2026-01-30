Milan, l’agente di Maignan in sede: parti al lavoro per formalizzare gli ultimi dettagli del rinnovo

Mike Maignan (IMAGO)

Incontro tra la società rossonera e l’agente del calciatore francese per programmare la firma del giocatore nelle prossime ore

Come raccontato nelle scorse ore, si avvicina sempre di più il prolungamento di contratto di Mike Maignan con il Milan.

Si sta tenendo proprio in questi minuti un incontro in sede tra l’agente del portiere francese e la società per formalizzare gli ultimi dettagli e per programmare la firma nelle prossime ore.