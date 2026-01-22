Milan, rinnovo Maignan: nei prossimi giorni l’appuntamento finale
Fissato nei prossimi giorni l’appuntamento finale per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan
Il Milan ha fissato nei prossimi giorni l’appuntamento finale con il portiere francese per limare gli ultimi dettagli sul rinnovo di contratto.
Ancora da definire la scadenza del nuovo contratto del numero 16 rossonero. Le opzioni al momento sul tavolo sono 2030 con opzione oppure scadenza fissata nel 2031.
Nella giornata di oggi sono stati praticamente risolti anche gli ultimi ostacoli per le commissioni degli agenti.
Il portiere classe 1995 è arrivato nell’estate del 2021 a Milano dal Lille.