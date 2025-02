Milan, Maignan: “Ritorno col Feyenoord? Dobbiamo mettere in campo tutta la grinta che abbiamo”

Il portiere e capitano del Milan Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con il Verona

Il Milan è uscito vincente dalla partita contro il Verona: 1-0 nei confronti dei gialloblù con il gol di Gimenéz.

Al termine del match, Mike Maignan, capitano rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Una vittoria che carica, era importante vincere per noi soprattutto per il campionato. Volevamo risalire la classifica, sono tutte partite difficili. Da domani, tutto il focus andrà sulla Champions. Io devo solo rimanere positivo e continuare a lavorare. Voglio fare sempre bene e aiutare la squadra, quando sbaglio mi dà fastidio ma devo rimanere sempre positivo e continuare a lavorare ogni giorno. Per martedì dobbiamo mettere in campo tutta la grinta che non c’è stata all’andata”.

“Per il ritorno contro il Feyenoord voglio vedere grande grinta dai miei compagni. Dobbiamo mettere tutto sul campo e vincere la partita. Sono i risultati di fine stagione che contano, ogni squadra è diversa, ogni stagione è diversa. Il mio rapporto con Conceicao da Capitano? Buonissimo, lui mi ha chiesto solo di fare il mio lavoro: di non prendere gol, di aiutare la squadra”.

