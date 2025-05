Milan, Maignan: “Vogliamo il trofeo per i nostri tifosi. Pensiamo solo a domani”

Le parole di Mike Maignan alla vigilia della finale di Coppa Italia tra il suo Milan e il Bologna di Italiano.

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia 2025. Le due pretendenti quest’anno saranno il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Nel frattempo, alla vigilia, il capitano rossonero Mike Maignan ha presentato il match in conferenza stampa.

“Abbiamo tanta fame, vogliamo portare questo trofeo a casa per tutti i tifosi. Sappiamo quanto è importante giocare le finali e vincerle per il Milan”, ha esordito il portiere.

Continua poi: “Noi sappiamo che domani è una giornata importante per questa stagione e per il nostro momento, perché possiamo aggiungere un trofeo alla storia del club. Non dobbiamo avere però troppa pressione, dovremo tenere il sangue freddo. Siamo concentrati per dare il massimo domani”.

Milan, le parole di Maignan

Il capitano del Milan prosegue: “Ho fiducia qualsiasi sia il nostro sistema difensivo. In certi momenti il vento gira a favore e altri in cui anche se ci mettiamo tutti dietro prendiamo comunque gol. Al momento siamo in un buon periodo, per cui dobbiamo approfittarne e continuare così”.

Commenta poi: “Tutto quello che è successo in passato non conta più, ci interessa solo quello che succede domani. Non dobbiamo pensare al passato o alla partita contro la Roma, ma solo alla partita di domani. Se vinciamo è ovviamente positivo, l’unico obiettivo è pensare a quello che possiamo fare”.

Infine, ha concluso: “A me come tutti i giocatori che hanno fame di vittoria importa tanto vincere questo trofeo. Ho voglia, come tutti i calciatori, di vincere”.