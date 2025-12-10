Hugo, Corinthians (Imago)

Il Milan proverà nelle prossime settimane a trovare un accordo con Maignan per il rinnovo. Tra i possibili sostituti anche Hugo

Ci sono soprattutto le mani Maignan nel primo posto in classifica del Milan. Il portiere francese è tornato a trascinare i suoi compagni a suon di parate decisive, rendendosi decisivo partita dopo partita. Proprio per questo i rossoneri stanno continuando a lavorare per provare a trattenerlo anche per la prossima stagione.

Il portiere, la cui uscita è già stata trattata nel corso dell’ultima estate, ha infatti il contratto scadenza nel giugno del 2026, ma il club non vuole perderlo. Per questo motivo, nelle prossime settimane si proverà ulteriormente a trovare un accordo per il rinnovo.

In caso di mancata fumata bianca, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta già sondando diversi nomi: tra questi, come riportato da Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano, è presente anche quello di Hugo, portiere del Corinthians.

Il brasiliano classe ’99, che conta una presenza con la nazionale verdeoro e può vantare un palmares molto ricco, ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. La priorità continua a essere il rinnovo di Maignan, ma i rossoneri iniziano a guardare intorno per cautelarsi qualora non dovesse raggiungersi l’accordo.