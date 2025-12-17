Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli

Arrivati a Riad nella giornata di martedì 16 dicembre, i rossoneri stanno ultimando i preparativi per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli di Antonio Conte.

Assieme ad Allegri, il capitano del Milan Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con i campioni d’Italia.

“L’anno scorso abbiamo vinto, ma l’anno scorso è finito. È un nuovo cammino e dobbiamo essere concentrati solo su domani sera. Senza domani, non c’è lunedì e vogliamo fare risultato positivo e dobbiamo allenarci bene oggi”, ha iniziato il portiere riguardo la partita.

Sulla vittoria dell’anno passato ha detto: “L’anno scorso vincere è stato bello. Quest’anno i risultati sono buoni, e come hanno detto anche i miei compagni il gruppo è migliore, una famiglia. Il Mister ha portato serenità e vogliamo continuare a mantenere questo ritmo, migliorandoci ogni giorno e ottenendo risultati positivi. Dobbiamo essere focalizzati su cosa ci aspetta fino a domani sera”.

Le parole di Maignan in conferenza

Sul futuro ha detto: “Credo che la cosa più importante sia quello che riesco a fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma non mi disturba. Io devo essere focalizzato e concentrato per dare il massimo. Oggi non è il momento di parlarne, abbiamo un obiettivo molto vicino, che è la partita di domani sera”.

“Giocare qui è qualcosa di diverso, ma non dobbiamo pensare a cosa succede allo stadio. Serve focalizzarci sulla partita e sulle cose che ci dice il Mister. Sarà una partita bella, e i tifosi qui sono appassionati. Dobbiamo dare il massimo, questo sarà l’importante”, ha ammesso il portiere sul fatto di giocare in Arabia.