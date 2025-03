Milan, svelata la maglia 2025/2026: tutti i dettagli | FOTO

Svelata la possibile maglia del Milan 2025/2026: diverse novità a partire dallo stemma monocolore

Come riporta Footy Headlines, è stata svelata quella che dovrebbe essere la prima maglia del Milan per la stagione 2025/2026.

Ancora in collaborazione con Puma, secondo quanto emerso dovrebbero esserci diverse novità sia per quanto riguarda il pattern, che per lo stemma.

Il completo sarà composto dalla classica maglietta con strisce verticali rossonere, pantaloncini neri e calze rosse, sempre secondo quanto riportato da Footy Headlines.

Di seguito riportiamo i dettagli della probabile nuova maglia del Milan per la stagione 2025/2026, che dovrebbe essere in vendita già da metà estate circa.

Nuova maglia Milan: tutte le novità

Dopo un completo 2024/2025 molto standard, con un rosso molto acceso e righe geometriche, si va verso un cambiamento radicale anche per il rosso e il nero. Il kit Puma 2025/2026, infatti, presenterà le classiche strisce verticali rossonere con un velato motivo a forma di diavolo in rilievo.

Ma le novità non finiscono qui. La maglia casalinga del Milan per la prossima stagione, infatti, sarà unica nel suo genere. Il completo presenterà infatti lo stemma monocromatico del club per la prima volta nella storia. Nello specifico, lo stemma appare in un design pulito, bianco e monocolore anziché nella sua tradizionale versione multicolore.

Per il Milan, si tratta di un’audace scelta di design per i 19 volte campioni della Serie A, che hanno storicamente sempre mantenuto una rigorosa aderenza ai loro classici colori stemma sulle divise casalinghe. Non nella prossima stagione, però. Un modo per rinnovarsi e avvicinarsi ancora di più a quell’ideologia che ha portato Inter, Juventus, Fiorentina, Roma e molte altre squadre a cambiare la propria immagine negli ultimi anni.