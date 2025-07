Inserimento del Milan per Lucca: il Napoli non ha ancora chiuso

Inserimento del Milan per Lorenzo Lucca: contatti per capire la fattibilità dell’operazione

Dopo l’ufficialità di Samuele Ricci e i lavori in corso per tutte le altre operazioni tra cui Jashari, Modric e non solo, il Milan non si ferma.

Igli Tare è continuamente all’opera per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Nella giornata di venerdì 4 luglio, ci sono stati anche i primi contatti per Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Inserimento rossonero, dunque, considerato anche che il Napoli non ha ancora chiuso la trattativa con l’attaccante italiano. Per il momento, il Milan ha cercato di capire la fattibilità dell’operazione.

Il tutto in un momento in cui il club ha in rosa solamente Santi Gimenez come attaccante dopo il rientro dal prestito di Abraham, la fine del contratto con Jovic e la partenza in prestito di Camarda al Lecce.