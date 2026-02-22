Milan-Parma, Loftus-Cheek esce per un colpo alla mandibola: portato in ospedale per accertamenti
Scontro tra Corvi e Loftus-Cheek uscito poi in barella: ecco cosa è successo.
Il Milan è costretto al primo cambio dopo solo 15 minuti di gioco nella sfida contro il Parma. Corvi in uscita sul cross di Saelemarkers colpisce sulla mandibola Loftus-Cheek che si accascia per terra in area di rigore
Necessario l’intervento dello staff medico e della barella per portare fuori dal campo il numero 8 rossonero che non riusciva a rialzarsi dopo questo scontro. Nel frattempo è stato portato anche in ospedale per ulteriori accertamenti.
Landucci quindi deve subito pensare alla prima sostituzione scegliendo così di far entrare Jashari. La formazione del Milan cambia ancora.
Prima dell’inizio del match infatti i rossoneri avevano rinunciato anche a Gabbia a causa di un leggero fastidio muscolare rimediato nel riscaldamento.