Milan, stop per Loftus-Cheek: verrà rivalutato nelle prossime ore

Piccolo stop per Ruben Loftus-Cheek durante l’allenamento odierno in vista di Milan-Genoa: l’inglese verrà rivalutato nelle prossime ore

Allenamento mattutino per il Milan in vista della sfida di giovedì contro il Genoa. Durante la seduta, Ruben Loftus-Cheek ha accusato un piccolo problema fisico, interrompendo anzitempo il suo allenamento. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: il centrocampista inglese verrà rivalutato domani.

Restano invece invariati i tempi di recupero di Nkunku, che ha proseguito il lavoro personalizzato e non sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato.