Dopo il brutto infortunio rimediato contro il Parma, Loftus-Cheek si è operato: starà fuori per circa due mesi

Non solo la sconfitta che fa scappare l’Inter: nella serata di San Siro che ha visto il Parma battere il Milan per 0-1, tra le note negative per i rossoneri c’è stato anche il brutto infortunio rimediato da Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese è stato protagonista di uno sfortunato scontro con il portiere avversario Corvi, dopo il quale ha avuto la peggio. Gli accertamenti a cui l’ex Chelsea si è sottoposto in tarda serata hanno evidenziato una frattura dell’osso alveolare, un problema serio che ha reso necessaria un’operazione.

Operazione a cui il calciatore si è sottoposto per diverse ore nella giornata di oggi – lunedì 23 febbraio – e che è perfettamente riuscita. Ora, per Loftus-Cheek, ci sarà bisogno di tempo per recuperare.

I tempi di recupero previsti sono di circa 7-8 settimane, motivo per cui la stagione attuale non è del tutto compromessa. Nonostante questo l’inglese perderà diverse partite, ma potrebbe rientrare per gli scontri diretti contro Juventus e Atalanta in programma tra fine aprile e inizio maggio.

Il comunicato del Milan

Il club rossonero ha pubblicato un comunicato attraverso il quale ha reso note le condizioni del calciatore: “AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane“.

Milan, Loftus-Cheek (IMAGO)

Il messaggio di Loftus-Cheek

Intanto, il centrocampista inglese ha anche pubblicato una storia sul proprio account Instagram attraverso la quale ha voluto mandare un messaggio ai tifosi e non solo: “È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione.

Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti, e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together”.