Milan, cambia la lista UEFA: dentro João Félix e Giménez

È stata ufficialmente annunciata la lista dei giocatori del Milan per la Champions League, con le modifiche apportate a seguito delle recenti operazioni di mercato.

Sono presenti Kyle Walker, Joao Felix e Gonzalo Gimenez che sostituiscono rispettivamente Davide Calabria, Noah Okafor e Alvaro Morata.

Il difensore italiano è stato infatti ufficializzato dal Bologna. Mentre l’attaccante svizzero ha firmato con il Napoli.

Il discorso, invece, diverso per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, ha lasciato l’Italia per approdare al Galatasaray, in Turchia.

Milan, la lista Champions

Maignan

Tomori

Thiaw

Pavlovic

Walker

Emerson Royal

Theo Hernandez

Fofana

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic

Joao Felix

Leao

Abraham

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

Gabbia

La lista B

Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.