Milan, per il post Thiaw si torna su Leoni e Comuzzo
Mentre continuano i contatti tra Milan e Newcastle per trovare l’intesa finale per Malick Thiaw, i rossoneri pensano al sostituto.
Il club tornerà sui due nomi sempre stati ai primi posti in lista: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo.
La valutazione di Leoni è oltre i 30 milioni, più bassa invece quella di Comuzzo sui 25 milioni.
Nel frattempo il classe 2005 della Fiorentina è uscito nel primo temo della sfida odierna contro lo United a causa di un problema alla bocca dello stomaco.