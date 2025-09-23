Milan-Lecce, ospiti in dieci dopo 18 minuti: rosso diretto per Siebert

Cambia in due minuti la partita tra Milan e Lecce: prima rosso diretto per Siebert, poi il gol del vantaggio di Gimenez

Cambia dopo 18 minuti di gioco la sfida di San Siro tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

Col risultato ancora fermo sullo 0-0, gli ospiti sono infatti rimasti in inferiorità numerica, per espulsione diretta di Siebert.

Il difensore giallorosso è intervenuto irregolarmente da dietro su Nkunku, che si stava avviando verso la porta e che è stato steso al limite dell’area. Dopo un check del Var, è stato deciso il cartellino rosso per il giocatore.

Dopo due minuti poi il Milan ha anche sbloccato il risultato, con gol di Santiago Gimenez. Due episodi che mettono notevolmente in discesa la partita per i rossoneri.