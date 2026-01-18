Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, valida per la ventunesima giornata di Serie A

Prosegue la ventunesima giornata di Serie A. Dopo Parma-Genoa, Bologna-Fiorentina e Torino-Roma, nella serata di domenica 18 gennaio si affronteranno il Milan di Allegri e il Lecce di Di Francesco.

I rossoneri andranno a caccia del secondo successo consecutivo dopo l’1-3 della scorsa giornata in casa del Como. In caso di vittoria, il Milan tornerebbe a meno 3 dall’Inter capolista.

Il Lecce vuole uscire dall’incubo delle sconfitte, ottenendo almeno un punto a San Siro. I giallorossi sono reduci da 3 ko contro Roma (0-2), Parma (1-2) e Inter (1-0). Attualmente, la squadra di Eusebio Di Francesco è diciottesima in classifica.

La sorpresa della prossima gara arriva dalle formazioni ufficiali. Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare in panchina Luka Modric. Alla vigilia della gara c’era un ballottaggio tra il campione croato e Jashari, con quest’ultimo che ha ottenuto una maglia da titolare. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Atekhame, Odogu, Pavlovic, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Fullkrug, Nkunku

LECCE (4‑2‑3-1): Falcone; Ndada, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Gandelman; Pierotti, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Morente, Fofana, N’Dri, Perez, Helgason, Jean, Banda, Kouassi, Marchwinski, Kaba, Ngom, Maleh

Dove vedere Milan-Lecce in TV e in streaming

Milan e Lecce si affrontano domenica 18 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Calcio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre sull’app DAZN.