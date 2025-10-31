Leao di nuovo completamente a disposizione per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Roma

Dopo il problema all’anca accusato nell’ultima uscita, Leao torna a disposizione di Massimiliano Allegri in vista dellasfida di campionato contro la Roma di Gasperini.

Se non dovessero esserci complicazioni improvvise durante la rifinitura, dunque, l’intenzione dell’allenatore sarebbe quella di schierare il portoghese dal primo minutocon Nkunku al suo fianco.

Arriverebbe quindi maggior minutaggio per il francese che, acquistato proprio per fare da “spalla” a Leao, finora ha disputato solo 160 minuti.

La valutazione che Massimiliano Allegri sta facendo, però, è capire se tenersi un cambio offensivo in panchina.

Verso Milan-Roma: gli scenari possibili per Allegri

Se Leao-Nkunku dovesse essere confermata come coppia titolare in attacco, allora Ruben Loftus-Cheek potrebbe e dovrebbe arretrare a centrocampo e prendere il posto di Samuele Ricci.

Se invece Allegri, come anticipato, dovesse scegliere di tenersi un cambio offensivo da schierare a gara in corso, allora in quel caso uno tra Loftus-Cheek e Nkunku potrebbe partire inizialmente fuori dagli 11 titolari. Altrimenti a disposizione ci sarebbero un paio di giocatori da Milan Futuro.

Domani 1 novembre in programma alle ore 12.00 la conferenza Allegri, poi nel pomeriggio la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi.