Rafael Leão torna ad allenarsi in gruppo: le ultime.

Buone notizie per Massimiliano Allegri che ritrova Rafael Leão. Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e va verso la convocazione per la sfida contro il Verona.

Il 28 dicembre potrebbe quindi essere in campo contro i gialloblù dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Torino dello scorso 8 dicembre. Ancora lavoro a parte invece per Matteo Gabbia. La sua presenza in campo è meno probabile per la prossima partita di campionato.

Ma queste non sono le uniche novità della giornata. Come vi abbiamo raccontato, la Lega ha anche comunicato la decisione di non giocare Milan-Como a Perth.

Ma non solo, arrivano notizie anche sul mercato. I rossoneri infatti attendono nella serata di oggi, lunedì 22 dicembre, l’arrivo di Niclas Füllkrug. Il West Ham ha infatti accettato l’offerta sulla base di un prestito gratuito con opzione di riscatto fissata a circa 12 milioni di euro.