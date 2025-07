Le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan, in un’intervista rilasciata a Sky Sport: dall’allenatore agli obietti futuri

Da Massimiliano Allegri ai propri obiettivi, fino al nuovo acquisto Luka Modric.

Tanti i temi trattati da Rafael Leao, attaccante del Milan, nell’intervista rilasciata per Sky Sport.

“Allegri porta tanta esperienza. Ha già vinto con questi colori e sa bene come gestire uno spogliatoio“, ha detto il portoghese sul proprio allenatore.

Il numero 10 ha poi commentato anche i suoi obiettivi: “Per me è un sogno giocare con questa maglia. Ho già vinto trofei importanti e cerchiamo di rifarlo ogni stagione“.

Milan, l’intervista di Leao

Sempre su Allegri, Leao ha aggiunto: “Secondo me sta piacendo al gruppo, anche ai più giovani, perché tiene a tutti. Parla tantissimo in campo e fuori, credo possa aiutarmi a fare una grande stagione. Maturità? Per me ce l’ho già, voglio anche io fare sempre meglio“.

Sulla prossima stagione e su Modric ha poi detto: “Vincere il primo anno? Può essere, noi giochiamo sempre per vincere trofei importanti. La prima cosa sarà pensare a riportare la squadra in Champions League che è dove merita e di essere sempre al top. Modric? Porta esperienze e qualità, sono contento dell’investimento della società e spero possa fare grandi cose con noi“.