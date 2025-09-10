Milan, niente rischi per Leao: il portoghese verso il forfait per la gara contro il Bologna

Rafael Leao, Milan (Imago)

Il Milan si prepara alla sfida di campionato contro il Bologna, dove non non dovrebbe esserci Leao: le condizioni del portoghese

In casa Milan continua la preparazione in vista della sfida contro il Bologna, che arriva dopo la sosta per le nazionali. Sfida molto importante per i rossoneri, con Allegri che ritroverà quasi tutti i titolari tranne Rafa Leao.

Anche oggi – mercoledì 10 settembre – il portoghese ha svolto lavoro differenziato, motivo per cui il suo rientro dovrebbe slittare alla prossima settimana.

Il numero 10 rossonero non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio al polpaccio e lo staff di Allegri non vuole rischiare una ricaduta. Per questo, Leao va verso la terza partita saltata su tre in questo campionato.

A Milanello, intanto, si sono rivisti alcuni nazionali tra cui Luka Modric. Bisognerà aspettare invece ancora un giorno per accogliere Adrien Rabiot, che arriverà nella mattinata di giovedì per svolgere dei test atletici prima del primo allenamento con i nuovi compagni.

Milan, le ultime su Leao e gli altri acciaccati

Se Leao va quindi verso il forfait per la partita di domenica sera, ci sarà Nkunku. Il francese è indietro di condizione e sta di fatto rifacendo la preparazione fisica, dunque sarà a disposizione ma difficilmente come titolare. Andrà valutato invece Estupinan, che ha saltato l’ultima partita con l’Ecuador a causa di un sovraccarico muscolare.

Viste le problematiche legate a Leao e Nkunku, la probabile coppia titolare per la partita contro il Bologna dovrebbe essere formata da Gimenez e Pulisic, nonostante i due saranno tra gli ultimi a rientrare in Italia.