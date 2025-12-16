Dalle condizioni di Leao a quelle di Gabbia ma non solo: tutte le novità sui giocatori infortunati del Milan in vista della gara di Supercoppa contro il Napoli

Il 18 e il 19 dicembre 2025 ci saranno le due semifinali di Supercoppa Italiana, che vedranno sfidarsi da una parte Napoli e Milan e dall’altra Bologna e Inter.

I rossoneri scenderanno in campo giovedì 18 dicembre alle 20 ed è già iniziata la preparazione al match.

Allegri dovrà fare i conti con alcuni infortunati: su tutti Rafael Leao, che non ci sarà per la sfida contro gli azzurri allenati da Antonio Conte.

Stesso discorso vale per Matteo Gabbia, alle prese con il trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato nella gara contro il Sassuolo. Sarà assente anche Gimenez dai partenti del Milan per Riyadh, fuori da quasi due mesi e ancora in bilico tra la terapia conservativa e l’operazione per risolvere il problema alla caviglia.

Milan, il punto sugli infortunati per il Napoli

Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, la squadra partirà alle 16 da Malpensa Prime con un volo che durerà circa 5 ore. Tra i presenti il recuperato Fofana ma anche Maximilian Ibrahimović e altri giovani aggregati dalla Primavera per arrivare a un totale di 22/23 convocati.

Per Leao resta comunque l’ipotesi finale: il portoghese viaggerà con la squadra (con Allegri che ha richiesto di averlo assieme al gruppo) e in caso di passaggio del turno, potrebbe provare a scendere in campo. Gabbia resterà invece a Milanello ma in caso di finale e di un miglioramento delle sue condizioni, potrebbe prendere un volo per raggiungere i compagni.