Rafael Leão, giocatore Milan

Il Milan si prepara alla sfida contro il Cagliari: le novità sulle condizioni di Leao e Gabbia

Dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Milan è tornato a vincere. Prestazione convincente dei rossoneri, che nel lunch match della domenica di Serie A hanno battuto 3-0 il Verona, rimanendo al passo delle dirette concorrenti per lo Scudetto.

Ma non c’è neanche il tempo di esultare per i ragazzi di Allegri, che nella giornata di oggi – lunedì 29 dicembre – sono già tornati in campo per preparare la sfida contro il Cagliari, anticipo della 18ª giornata di Serie A in programma venerdì 2 gennaio.

Quella contro i rossoblù potrebbe essere la gara d’esordio di Niklas Fullkrug, che verrà ufficializzato non appena inizierà il calciomercato invernale, ma Allegri spera di ritrovare anche due giocatori molto importanti: Leao e Gabbia.

Segnali positivi da parte del portoghese, che si è allenato in campo insieme ai compagni che ieri non hanno giocato. Gabbia, invece, ha svolto un lavoro di recupero e personalizzato: entrambi, dunque, verranno valutati giorno dopo giorno per capire se potranno essere a disposizione per la sfida dell’Unipol Domus.

Matteo Gabbia, difensore Milan

Milan, le condizioni di Leao e Gabbia

Come detto, arrivano buone notizie da parte di Rafael Leao: il numero 10 del Milan, fermo dall’8 dicembre per un problema agli adduttori, si è oggi allenato insieme a coloro i quali non sono scesi in campo nella sfida contro il Verona. Ci sarà bisogno di qualche giorno in più invece per Gabbia, che ha ancora svolto il proprio lavoro di recupero.

I due giocatori avranno ancora tre allenamenti a disposizione per recuperare al meglio, poi spetterà a Massimiliano Allegri decidere se portarli con la squadra in Sardegna o meno.