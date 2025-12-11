Milan, differenziato per Leão e Fofana: non ci saranno contro il Sassuolo

Il resoconto della giornata del Milan.

Vigilia di decisioni importanti e messaggi chiari a Milanello. Il Milan di Massimiliano Allegri prepara la sfida contro il Sassuolo dovendo fare ancora i conti con l’infermeria, ma è soprattutto l’aspetto mentale a tenere banco nella giornata odierna, con un intervento diretto della società.

Le notizie dal campo confermano le sensazioni della vigilia: Rafa Leao e Youssouf Fofana hanno svolto anche oggi lavoro differenziato. Nessun recupero in extremis, che salteranno la gara di domenica contro i neroverdi.

Sorride invece la difesa per il rientro di Athekame: il terzino tornerà ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani e sarà regolarmente disponibile per il match.

Situazione ancora in divenire per Santiago Gimenez: l’attaccante prosegue il suo programma di riatletizzazione. Lo staff di Allegri valuterà proprio in questi giorni se portarlo con la squadra o preservarlo ancora.

Milan, la carica di Tare e la lezione di Allegri

Non solo campo, ma anche cattedra. Per il secondo giorno consecutivo, Milanello ha ospitato gli allenatori del “Supercorso” di Coverciano. A fare gli onori di casa proprio Massimiliano Allegri: l’allenatore rossonero ha tenuto una lezione ai corsisti, condividendo metodologie e principi di gioco prima della seduta di allenamento.

Sul fronte motivazionale, invece, è sceso in campo Igli Tare. Il ds ha voluto parlare direttamente alla squadra. Un discorso collettivo, seguito da alcuni confronti mirati con i singoli, per ribadire un concetto fondamentale: vietato abbassare la tensione. Tare ha ricordato al gruppo come, in questa stagione, i problemi maggiori per il Milan siano arrivati proprio contro le cosiddette “piccole”. Contro il Sassuolo, dunque, l’approccio dovrà essere quello delle grandi notti.

In serata, infine, riflettori puntati su Luka Modric: il fuoriclasse croato rappresenterà i colori rossoneri ai Gazzetta Awards.