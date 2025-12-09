Milan, nel pomeriggio gli esami strumentali di Rafael Leao
C’è attesa tra le fila del Milan per capire l’entità dell’infortunio di Rafael Leao: nel primo pomeriggio i risultati degli esami strumentali
Dopo l’infortunio rimediato in campionato nella gara vinta contro il Torino, il Milan è in attesa degli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare di Rafael Leao.
Il portoghese si sottoporrà ad accertamenti nel primo pomeriggio di martedì 9 dicembre.
Dopodiché saranno resi noti gli esami e gli esiti, per capire quante partite dovrà saltare l’attaccante rossonero.
La speranza per il club e per il giocatore è quella di non aver riportato lesioni all’adduttore.