Milan, Leao sostituto tra il primo e il secondo tempo

Dura solamente 45 minuti la partita di Rafael Leao contro l’Atalanta: il portoghese è stato sostituito tra primo e secondo tempo

È Nkunku per Leao il primo cambio del Milan nella gara contro l’Atalanta. Tra il primo e il secondo tempo Massmiliano Allegri ha deciso di far uscire il portoghese facendo entrare il classe 1997.

I rossoneri, poi, sono stati costretti a sostituire anche Gimenez per infortunio 61′. Al posto del centravanti è subentrato Loftus-Cheek.