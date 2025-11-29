Milan-Lazio, silenzio stampa della società biancoceleste

Dopo il rocambolesco finale a San Siro il club biancoceleste non rilascerà dichiarazioni

È un finale ad alta tensione quello tra Milan e Lazio. A San Siro i rossoneri vincono 1-0 (grazie al gol di Leao) e si portano in testa al campionato.

Negli ultimi istanti di gara, però, accade di tutto: prima l’espulsione di Allegri, poi l’OFR per un tocco di Pavlovic con il gomito in area di rigore. Dopo il rocambolesco finale, secondo quanto riferito da Sky Sport, la Lazio ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nel postpartita.

Il club ha comunque voluto commentare sui social l’accaduto: “Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi”.

