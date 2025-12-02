Sarri torna su Milan-Lazio: “Spostiamo le postazioni VAR nel lato opposto alle panchine”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare dell’episodio della gara di San Siro contro il Milan

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gara in cui i biancocelesti affronteranno nuovamente il Milan dopo la discussa partita di San Siro giocata nell’ultimo turno di campionato.

Match che i rossoneri hanno vinto 1-0 caratterizzato, verso la fine della gara, di un episodio in area di rigore del Milan che ha portato l’arbitro al VAR e all’espulsione di Allegri per proteste nei confronti del direttore di gara.

Di questo ma non solo ha parlato Sarri, che ha proposto un’idea per cercare di evitare situazioni del genere in futuro.

Milan-Lazio, Sarri torna a parlare dell’episodio

Sarri non ha voluto alimentare ulteriori polemiche sul rigore non concesso alla Lazio, ma ha lanciato un suggerimento pratico: “Dopo quello che ho visto mi viene in mente di spostare le postazioni VAR dall’altra parte rispetto alle panchine, così si evitano dinamiche che possono sfociare in espulsioni e brutte situazioni“.

E ha continuato: “Chi arbitra deve poter decidere con serenità diversa rispetto a quella che ho notato“. Aggiungendo poi sul Milan e sulla gara di Coppa: “È un avversario tosto, ha la possibilità di portare a casa i tre punti in tanti modi differenti. Dobbiamo giocare per quello in cui crediamo noi, resettando tutti e non pensando ad alibi. Non ci serve una gara nervosa. Serve essere compatti, con la giusta umiltà e con motivazioni che vengano da dentro di noi, proponendo il primo tempo offerto in campionato“.