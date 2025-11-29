Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida di sabato 30 novembre alle ore 20:45 tra Milan e Lazio.

Il Milan cerca continuità dopo il successo nel Derby della Madonnina e punta a portarsi temporaneamente in cima alla classifica, mentre la Lazio, reduce da un buon momento, cerca punti per consolidare la zona Europa.

I rossoneri, imbattuti da 12 partite in tutte le competizioni (8 vittorie, 4 pareggi) e con sette porte inviolate, arrivano a questa sfida forti della sequenza positiva di sei gare casalinghe senza sconfitte (5 vittorie, 1 pareggio).

La Lazio, dopo un avvio complicato, ha conquistato dieci punti nelle ultime cinque partite, risalendo all’ottavo posto. Tuttavia, i biancocelesti faticano a segnare in trasferta, non trovando la rete in cinque delle sei gare esterne stagionali, e affrontano un Milan che ha mantenuto la porta inviolata in gran parte delle ultime partite.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

Il match tra Milan e Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20:45 a San Siro, sarà visibile in diretta su Sky Sport. La partita potrà essere seguita in streaming su DAZN e Sky Go.