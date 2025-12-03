Il Milan si prepara ad affrontare di nuovo la Lazio, ma questa volta in Coppa Italia: rientra Pulisic, che sarà anche convocato

Arriva un’ottima notizia tra le file del Milan, che recupera Pulisic in vista della gara di Coppa Italia contro la Lazio.

L’americano ha recuperato dall’infortunio e sarà convocato per la gara a Roma valida per gli ottavi di finale della competizione.

Probabile un impiego solo a partita in corso, visto che l’attaccante è stato fermo diversi giorni a causa dell’affaticamento muscolare rimediato prima della gara di campionato contro la Lazio.

Intanto, per la gara di giovedì 4 dicembre 2025 contro la Lazio l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha in programma diversi cambi.

Milan, le ultime verso la Lazio: recuperato Pulisic

La notizia più importante in casa rossonera è quella del recupero di Christian Pulisic, che tornerà dunque dopo essere rimasto assente nel match di campionato proprio contro la Lazio, vinto dai suoi compagni per 1-0.

Allegri che dovrebbe schierare – secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano di Sky Sport -dal primo minuto De Winter in difesa, Estupinan sulla corsia laterale ma anche Ricci e la novità dal primo minuto Jashari, anche lui al rientro dal primo minuto. Confermati poi Rabiot e Leao, per un “turnover” che non sarà quindi così massiccio a dimostrazione dell’importanza della competizione per il club.