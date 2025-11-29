Le parole dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri dopo la gara contro la Lazio, vinta 1-0 dai rossoneri

Il Milan vince ancora a San Siro. I rossoneri battono 1-0 la Lazio e si portano a 28 punti in classifica.

Dopo il match, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione: non è stato facile neanche per l’arbitro. La partita è stata difficile: la Lazio non dava linee di passaggio e sono stati aggressivi. Dobbiamo continuare a lavorare e fare le cose con umiltà: c’è un bellissimo entusiasmo, anche tra tifosi. Nessuno si sta tirando indietro: è merito dei giocatori e per quello che fanno in campo”.

L’allenatore dei rossoneri si è poi soffermato sull’autore del gol vittoria Leao: “Lui faceva il centravanti già al Lille: stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Penso che ora sia solo all’inizio: dall’esterno ora inizia a buttarsi più dentro”. E su Rabiot: “Rispetto anche all’ultimo anno in cui l’ho avuto alla Juventus è cresciuto moltissimo. Lui è un uomo squadra: per creare squadre che lottano per il vertice servono giocatori così. Con lui ci sono anche Gabbia, Pavlovic e tutti gli altri. Rabiot ha un motore diverso”.

Allegri ha poi chiuso tornando sulla sua espulsione: “L’arbitro Collu c’era anche alla prima giornata. Gli ho detto: ‘Tutte le volte che ci sei esce fuori sempre un casino’. Questo perché ci aveva arbitrato anche contro la Cremonese. Ma non l’ho assolutamente insultato”.