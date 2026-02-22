Le parole di Marco Landucci, allenatore in seconda del Milan, al termine del match contro il Parma, valido per la 26a giornata di Serie A

Il Milan perde 0-1 contro il Parma nella 26a giornata di Serie A. A decidere il è stato il gol, convalidato dopo On Field Review, di Mariano Troilo.

Con questo risultato, i rossoneri rimangono a -10 dall’Inter, vittoriosa a Lecce nell’ultima partita

Al termine del match Marco Landucci, vice di Allegri oggi squalificato, ha parlato ai microfoni di SkySport. Ha iniziato dicendo: “Non siamo contenti, ma il Parma ha fatto un’ottima partita. La palla oggi non voleva entrare. Volevamo fare i 3 punti dopo tanti risultati positivi e ora dobbiamo riprendere a lavorare in vista di Cremona”.

“La squadra era dispiaciuta. Noi non dobbiamo pensare agli altri, ma al nostro percorso. Partita dopo partita dobbiamo arrivare al nostro obiettivo, e per arrivarci dobbiamo fare più punti possibili”, ha continuato riguardo la rincorsa all’Inter.

Milan, le parole di Landucci

Landucci ha poi proseguito parlando di un possibile cambio di atteggiamento in campo: “Noi abbiamo fatto tanti punti con questo atteggiamento, quindi pensiamo sia quello migliore. Poi nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Il Parma poi ha fatto molto bene e noi abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma questo è il calcio”.

Ha poi concluso: “Il campionato italiano è molto difficile e insidioso. Stasera abbiamo cercato di fare il massimo, ma la Serie A è forse il più difficile al mondo e ci sono partite che non ti vanno molto bene. Poi oggi è stata un po’ particolare come serata tra Gabbia e Loftus-Cheek”.