Milan, Landucci: “Volevamo passare il turno. Ora affronteremo il Napoli con umiltà”

Milan, Marco Landucci (imago)

Le parole di Landucci, vice allenatore del Milan, al termine della partita di Coppa Italia vinta contro il Lecce

Il Milan continua a vincere e convincere. Dopo i tre successi di fila in Serie A, i rossoneri hanno battuto anche il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Un 3-0 targato Gimenez, Nkunku e Pulisic per la squadra di Allegri – oggi in tribuna causa squalifica – che ha passato il turno e affronterà la Lazio agli ottavi.

Al termine del match, il vice allenatore rossonero Marco Landucci ha parlato ai microfoni di Mediaset commentando la prestazione dei suoi ragazzi.

“Secondo me siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo dovevamo più velocizzare il gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Volevamo passare il turno, l’abbiamo fatto e siamo contenti“.

Milan, le parole di Landucci

Landucci ha dichiarato: “Gli obiettivi sono importanti ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Abbiamo un gruppo meraviglioso, che lavora e sta attento a tutto. Abbiamo fatto 4 partite di campionato, bisogna rimanere concentrati e continuare a migliorare. Questo deve essere l’obiettivo del Milan: fare il massimo ogni partita, lottare su ogni palla“.

Poi, il vice di Allegri ha anche parlato di Gimenez ora che il messicano si è sbloccato: “Un attaccante deve fare gol ma le prestazioni sono sempre state buone. Si è sempre messo a disposizione della squadra“.

Esultanza Milan (Imago)

“Affronteremo il Napoli con umiltà”

Ora testa al Napoli, per il primo vero big match del campionato rossonero: “Sarà una bella sfida, a San Siro. Loro sono una squadra molto forte, lo sappiamo. Quest’anno si sono rinforzati e sarà una bella sfida. Affrontiamo questa squadra con umiltà e cercheremo di fare il nostro meglio“.

E infine, Landucci ha parlato del fatto che dalla prossima partita Allegri tornerà in panchina: “È importante per la squadra che ci sia l’allenatore in prima. Io cerco di dargli una mano“.