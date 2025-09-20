Il vice allenatore del Milan Marco Landucci ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro l’Udinese

Il Milan vince contro l’Udinese. I rossoneri hanno messo in mostra una grande forma, battendo i friulani 3-0

Marco Landucci ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita. Il vice allenatore rossonero ha sostituito Allegri, squalificato ma presente in tribuna al Bluenergy Stadium di Udinese.

Landucci ha esordito dicendo: “Abbiamo avuto molto rispetto per l’Udinese. Bisogna fare i complimenti a tutta la squadra per lo spirito. Anche tecnicamente abbiamo fatto una partita importante. Stasera fino a una certa ora festeggiamo e dopo pensiamo al prossimo impegno“.

Il vice allenatore rossonero ha proseguito così: “Modric è un esempio. Mi dà tante emozioni, non solo per il giocatore che è ma anche per la persona. Pulisic? Quando tira in porta è micidiale, è un cecchino. Parlano i suoi dati. È un giocatore importante che è stato supportato da tutta la squadra. Rabiot ha fatto una partita mostruosa, mi arrabbiavo con lui perchè andava sempre avanti, voleva fare gol e aveva ragione. Con Adrien ci siamo ritrovati e siamo molto contenti“.