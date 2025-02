Milan, la rimonta non riesce e sei fuori dalla Champions: fischi a San Siro

Il Milan nonostante una buona partenza non è riuscito a ribaltare il risultato dell’andata: contro il Feyenoord è 1-1. Fischi di San Siro al triplice fischio

Conceicao sceglie il poker d’assi dal primo: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez. La partenza è con il turbo inserito. Dopo pochi secondi prima chance per Gimenez che si guadagna un calcio d’angolo. Sulla battuta palla per Pulisic che dalla destra crossa per la testa di Thiaw, sponda per Gimenez che appoggia in rete il gol del vantaggio dopo 40 secondi. Rossoneri che nel primo tempo continuano a spingere senza trovare il raddoppio.

Lo sliding doors si ha tra il 44′ del primo tempo e il 51′: Theo si becca due cartellini gialli, il primo per un fallo su Moussa e il secondo per simulazione in area, entrambi più che evitabili. Al 73′ arriva il gol ospite: Bueno crossa dalla sinistra e di testa Carranza batte Maignan.

Nel primo tempo si è visto un buon Milan, propositivo e coraggioso. Il primo vero Milan di Conceicao potremmo tranquillamente definirlo. Nella ripresa, complice l’inferiorità numerica i rossoneri si sgretolano, perdono coraggio e soprattutto il passaggio del turno contro un avversario più che alla portata del Milan.

Al triplice fischio freddo saluto tra squadra e un San Siro che – oltre a svuotarsi ancor prima del recupero – ha fischiato l’uscita dal campo. L’ultima, per quest’anno, in Champions League.

