Le ultime sull’attaccante del Milan Luka Jovic dopo l’infortunio: ancora lavoro personalizzato e terapie, ma procede verso il recupero

Il Milan di Sérgio Conceição si prepara a scendere in campo per la 35esima giornata di Serie A contro il Genoa. Il fischio d’inizio con i rossoblù, è fissato per il 5 maggio alle 20:45.

Dall’ultimo allenamento rossonero, arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Luka Jovic.

L’attaccante serbo è infatti alle prese con il recupero da un’infiammazione alla zona lombare, e in data odierna (1 maggio) ha svolto ancora terapie e un lavoro personalizzato. Così come nella giornata di ieri.

L’ex Fiorentina è però sulla via del recupero, e sta lavorando per tornare arruolabile proprio per la prossima sfida contro il Genoa.

Milan, le ultime su Jovic: il serbo verso il recupero

Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati dall’allenamento rossonero, Luka Jovic è ancora alle prese con terapie e un percorso di allenamento personalizzato. Il serbo, sta infatti recuperando da una lombalgia acuta. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, proprio per valutare una sua eventuale convocazione per la partita contro il Genoa.

Nel caso in cui dovesse recuperare, il calciatore serbo non giocherebbe comunque dal 1′, ma verrebbe preservato il più possibile proprio per evitare eventuali nuovi infortuni e/o ricadute.