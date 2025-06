Altra giornata di addi in casa Milan. Si allunga la lista dei giocatori che hanno lasciato Milano nelle ultime ore dopo Sottil, Félix, Kyle Walker e Abraham.

I rossoneri salutano anche Luka Jović. L’attaccante serbo classe ’97 ora è svincolato.

Thank you, Luka! 🇷🇸

We wish you all the best for the next stage of your career 😊

#SempreMilan pic.twitter.com/1D4rWMRzga

— AC Milan (@acmilan) June 29, 2025