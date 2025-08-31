Milan, Joe Gomez apre al trasferimento ma la trattativa è difficile: a centrocampo avanti per Rabiot

Le ultime sulla difesa e il centrocampo del Milan: da Joe Gomez a Rabiot

Il Milan continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato per rinforzare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo le uscite di Thiaw e quelle imminenti di Jimenez e Musah, i rossoneri devono rinforzare la difesa e il centrocampo.

Dopo non aver ricevuto aperture da parte di Manuel Akanji, per il reparto difensivo si continua a lavorare per Joe Gomez dal Liverpool. È uno dei nomi sulla lista, ma anche quello per cui la trattativa è più avanzata.

Come rivelato nella mattinata di sabato 30 agosto, ora Milan-Gomez è la pista più calda. Il giocatore ha dato apertura al trasferimento, ma si attende la risposta del Liverpool all’offerta presentata ieri.

Va fatto, però, uno sforzo per lo stipendio del giocatore. Trattativa non facile ma che continua, nella speranza di trovare un punto di incontro.

Milan, il punto su Rabiot

Per il centrocampo, invece, in attesa della chiusura definitiva dell’operazione Musah-Atalanta, si lavora per riportare Rabiot in Italia. I rossoneri proveranno a far quadrare i numeri per dare ad Allegri uno dei suoi pupilli fin dai tempi della Juventus.

Il francese, come ben noto, è in uscita dal Marsiglia di De Zerbi dopo la lite sfociata in rissa con l’ex compagno Jonathan Rowe, che ha portato il club a mettere entrambi i giocatori sul mercato.