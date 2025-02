Contatti continui tra Milan e Chelsea per João Félix: la situazione

Il Milan continua a lavorare per provare a portare a Milano João Félix dal Chelsea. Il portoghese ora si avvicina ai rossoneri, che sono sempre più fiduciosi di poter chiudere.

Il giocatore, come raccontato, ha dato l’ok per un eventuale passaggio al Milan e dal canto loro i rossoneri ci credono, e continuano a esserci contatti frequenti tra i due club per cercare un’intesa finale sulle cifre del prestito.

Intanto, il Milan ha provato a bloccare anche Nikola Krstovic per giugno con un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus.

Il Lecce però non vuole impegnarsi già ora per la sua cessione, dopo aver appena ceduto Dorgu al Manchester United.