Dopo l’arrivo nella sessione di calciomercato invernale, le strade di João Félix e del Milan si separano.

Arrivato in prestito dal Chelsea, il classe ’99 farà ritorno a Stamford Bridge alla scadenza del suo accordo con i rossoneri, il 30 giugno.

Il portoghese non è riuscito a emergere con la maglia rossonera, nella seconda parte della stagione 2024/25, collezionando solo tre gol e un assist in 21 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

La società quindi saluta Félix attraverso una nota sui profili social ufficiali: “Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, João!”

Milan , le ultime sul mercato

Il Milan sta continuando a muoversi sul mercato non solo in uscita ma soprattutto in entrata. Come annunciato ieri, venerdì 27 giugno, il club rossonero ha presentato una nuova offerta da 30 milioni di parte fissa per Ardon Jashari al Bruges, senza eventuali bonus alla società belga, da cui ora si attende una risposta. C’è, come noto, la volontà del giocatore.

Fatta invece per il difensore centrale Yanis Messaoudi. Il classe 2009 arriva dal Racing Club de France e giocherà con la Primavera o con il Milan Futuro.