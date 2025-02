Una prima volta che fa ben sperare: il portoghese segna su assist del messicano. E i rossoneri raggiungono le semifinali di Coppa Italia grazie, anche, ai nuovi

Tredici minuti per lasciare il segno. Pochi istanti per infiammare San Siro e i loro nuovi tifosi. Joao Felix e Gimenez brillano e convincono all’esordio in maglia rossonera, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Il gol che vale il definitivo 3-1 è tutto loro: il messicano verticalizza per il portoghese. Il 79 si prende la scena e finalizza con un tocco dei suoi: scavetto che supera il portiere e prima esultanza sotto la Curva Sud.

Il più classico degli esordi. Lasciando subito il segno.

E anche Conceição apprezza: “Oggi sono molto contento perché il secondo gol nasce da un recupero a centrocampo. Sono anche contento per Joao Felix e Gimenez che hanno capito subito cosa c’è da fare”.

Joao Felix, gol e precisione

Tocco elegante e morbido. Cura del dettaglio e freddezza sotto porta. In poco più di 30′ il calciatore portoghese trasforma la trequarti offensiva a modo suo, con qualità e quantità.

Oltre il gol che chiude la gara, Joao Felix smista il pallone con l’82% di precisione (18/22) e carica il pubblico di San Siro ogni volta che il possesso gravita dalle sue parti. Talento anarchico e libero: forse, proprio quello che servirà per svoltare la stagione del Milan.

Gimenez, assist

Per una sera, i ruoli si invertono: se Joao Felix attacca la profondità, è proprio il messicano a imbucare con un passaggio preciso il suo nuovo compagno di squadra. Il numero 7, oltre i numeri, non sbaglia per atteggiamento e carattere.

I primi 31′ di Joao Felix e Gimenez convincono e fanno felice Conceição. Preludio di un percorso ancora lungo, e tutto da scrivere. Per una prima volta che lascia ben sperare.