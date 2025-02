Milan, Joao Felix si presenta: “Spero di fare la storia di questo club come Kaka”

La conferenza stampa di presentazione del nuovo numero 79 rossonero

Il Milan è state tra i protagonisti assoluti della sessione invernale di calciomercato, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo con diversi acquisti interessanti.

Non solo Santiago Gimenez dal Feyenoord o Kyle Walker dal Manchester City. Complici le uscite di Morata e Okafor, il club rossonero ha accolto durante il Deadline Day anche Joao Felix.

L’attaccante portoghese è arrivato dal Chelsea con la formula del prestito secco oneroso da circa 5 milioni di euro. Per lui, poi, subito un ottimo impatto e subito il gol all’esordio in Coppa Italia contro la Roma.

A due giorni dalla prima presenza anche da titolare in Serie A contro l’Empoli e in attesa della sfida con il Feyenoord nei playoff di Champions League, il 79 rossonero è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale.

Milan, Joao Felix: “Attacco a quattro? Si può”

Il portoghese ha esordito così ai microfoni. “Questa è stata una settimana molto bella, dove ci sono state due vittorie. Ho avuto l’opportunità di giocare a San Siro e segnare per il Milan. Sapevo della grandezza di questo club, il Milan è immenso. Da dentro lo si capisce ancora di più. Il mio calciatore preferito è sempre stato Kakà, per me è un idolo ma non mi posso paragonare a lui. Spero di fare la storia come lui”.

“Io, Leao, Pulisic e Gimenez insieme? Sì è una cosa sostenibile, noi siamo attaccanti ma pensiamo anche a difendere. Non è detto che se ci sono quattro attaccanti in campo non si difende. Anzi, aiutiamo anche la fase difensiva e cerchiamo sempre l’equilibrio, si è visto pure a Empoli”, ha affermato l’ex Chelsea.

Sérgio Conceição e il ruolo

Joao Felix spiega uno dei motivi che lo ha spinto a scegliere il Milan: “Se ho parlato con il mister? Conoscevo Sérgio Conceição, a lui ho detto che mi aspettavo di giocare nel mio ruolo. Non gli ho mai detto se avrei giocato tanto o poco, ma solo di voler giocare nel mio ruolo. È questo che mi ha convinto a venire al Milan”.

Joao Felix ha poi concluso: “Per adesso sono in prestito fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto: il club, le persone, le infrastrutture. Se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan mi piacerebbe. Se l’Inter mi ha cercato? Sì, il mio agente mi ha detto che erano interessanti, ma io avevo già deciso di venire al Milan. Ho amato subito l’atmosfera di San Siro, è stata incredibile”.

