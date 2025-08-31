Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto: le cifre
Alex Jimenez saluta il Milan di Max Allegri dopo sole due partite di campionato e vola in direzione Bournemouth.
Ad attenderlo sono proprio le Cherries del direttore sportivo ex Roma Tiago Pinto, che hanno chiuso la trattativa per portarlo nel massimo campionato inglese alla corte di Andoni Iraola.
Come raccontato anche nei giorni scorsi, si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a un determinato numero di presenze.
Più nello specifico, operazione di base 1,5 milioni e possibilità di riscatto a 18,5 milioni di euro. Da rossonero a rossonero, dunque, lo spagnolo classe 2005 si trasferisce in Premier League.