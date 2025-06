Milan, presentata una nuova offerta per Jashari: si attende la risposta del Club Brugge

Il Milan continua a muoversi sul mercato: presentata al Bruges una nuova offerta per Jashari

Continuano le trattative tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 di nazionalità svizzera che nella scorsa stagione ha raccolto 2 gol e 4 assist in 25 presenze in Jupiler Pro League.

Adesso, il club rossonero ha presentato una nuova offerta da 30 milioni di parte fissa, senza eventuali bonus alla società belga, da cui ora si attende una risposta. C’è, come noto, la volontà del giocatore.

Negli ultimi giorni, il Milan aveva già avanzato offerte dalla stessa cifra complessiva, ma separata appunto tra parte fissa e bonus raggiungibili.

Continua dunque il calciomercato in casa rossonera per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Tijjani Reijnders sopra tutti. Gli altri nomi sul taccuino rimangono Xhaka e Ricci del Torino, per cui prima si attende però la chiusura di un altro profilo.