Milan, rilancio per Jashari a 27+3 milioni

Il Milan rilancia per Ardon Jashari del Bruges: la situazione

Il Milan continua a muoversi per rinforzare il centrocampo dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e l’imminente uscita di Musah.

Non solo Xhaka e Modric, la dirigenza rossonera continua a muoversi su più fronti. A partire da Samuele Ricci, per cui sono stati fatti dei passi avanti anche se prima si vuole chiudere per altri profili.

È questo appunto il caso di Ardon Jashari, per cui il Milan è arrivato a offrire 27 milioni + 3 di bonus. Il Bruges, però, chiede ancora di più per il centrocampista svizzero classe 2002.

