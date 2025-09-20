Milan, Landucci: “Sarà difficile qui a Udine. Allegri sulla panchina è un valore aggiunto”

Le parole del vice allenatore del Milan, Landucci, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con l’Udinese.

Dopo l’espulsione a San Siro contro il Bologna, Massimiliano Allegri salterà la sfida tra Udinese e Milan.

Al suo posto, a coordinare la panchina ci sarà Marco Landucci, vice allenatore rossonero, che ha commentato nel prepartita: “Spero che ci sia sempre lui, Massimiliano (Allegri, ndr) sulla panchina è un valore aggiunto“.

Ha poi continuato: “Sarà una sfida molto determinante. Innanzitutto giochiamo con una squadra fisica e tecnica. Sarà difficile, qui a Udine è sempre stato difficile. Hanno fisicità e sappiamo che dobbiamo soffrire, dobbiamo partire più forti di loro“.

Infine il focus si sposta su Pulisic: “È un bomber, ha fatto tanti gol. Abbiamo tanta fiducia in lui e nella squadra. I cambi però sono determinanti“.