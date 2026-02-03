Le parole del direttore sportivo dei rossoneri nel prepartita di Bologna-Milan, ultimo match della 23ª giornata di Serie A

Si chiude oggi, martedì 3 febbraio, la 23ª giornata di Serie A con la sfida tra Bologna e Milan.

Il direttore sportivo ha parlato così nel prepartita: “Dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo fare una partita importante stasera perché vorrebbe dire dare una continuità in classifica”

Tare ha proseguito parlando della trattativa per Mateta: “La trattativa riguardava il futuro, c’era la possibilità di anticipare il trasferimento, facendo le visite mediche abbiamo riscontrato questo problema. In futuro si vedrà. La squadra ha fatto molto bene fino a qui, siamo contenti e felici, andiamo avanti senza cercare alibi”.

Ha infine concluso parlando del rinnovo di Maignan: “Non è stata una trattativa difficile perchè Mike è ormai una bandiera di questa squadra. Il suo desiderio era quello di rimanere a milano e la società ha fatto di tutto per far si che la trattativa andasse per il verso giusto. Difesa? Se ci fosse stato qualcosa che si poteva fare l’avremmo fatta, ma abbiamo deciso con Allegri di lasciare stare e di dare fiducia ai ragazzi”