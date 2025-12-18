Le parole di Massimiliano Allegri prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan: le sue dichiarazioni

Manca poco all’inizio della semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan che si svolgerà allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita.

Prima della sfida ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, per presentare il match e parlare anche di mercato.

“Modric e Bartesaghi in panchina? Jashari ha fatto bene con la Lazio, Bartesaghi aveva un problema al flessore e avevamo bisogno di forze fresche. Mercato in avanti con l’infortunio di Gimenez? Non conosciamo i tempi di recupero. Il nostro mercato sarà quello di recuperare i giocatori. Speriamo di andare in finale, altrimenti penseremo al campionato “, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Allegri a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima semifinale di Supercoppa Italiana. Con la vincente che affronterà una tra Bologna e Inter, in campo venerdì 19 dicembre.

Milan, le parole di Allegri prima del Napoli

L’allenatore ha poi continuato: “Fiducia in Nkunku? È un giocatore di una tecnica straordinaria che lavora per la squadra. Si sta inserendo e abbiamo tutti fiducia in lui“.

Per finire con Milan-Como: “Milan-Como in Australia?Non so niente, spero che sia un’apripista in funzione del futuro del calcio italiano e non un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema“.