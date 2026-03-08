Il Milan fa due su due, l’Inter torna a perdere dopo 15 partite e lo fa ancora al derby

Un’Inter senza Lautaro e Thuram in attacco perde per la prima volta dal 23 novembre (derby d’andata): decide Estupinan nel primo tempo

I rossoneri si aggiudicano anche il secondo derby della stagione, la squadra di Allegri si impone per 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Pervis Estupinan, al primo gol con la maglia del Milan. L’Inter torna a perdere in campionato dopo più di tre mesi e 15 partite, l’ultima sconfitta fu proprio il derby d’andata del 23 novembre.

È un primo tempo particolare dove la chance più clamorosa di tutta partita è nei piedi di Mkhitaryan che arrivato peró di fronte a Maignan lo colpisce in pieno. 60 secondi dopo, la vecchia legge del calcio “gol sbagliato, gol subito” colpisce: palla di Fofana per Estupinan che non ci pensa due volte a scaraventare sotto la traversa il gol del vantaggio rossonero.

A inizio secondo tempo Dimarco spreca da ottima posizione. In generale però nei secondi 45 minuti si è vista una partita molto più tattica, con il Milan che qualche palla gol per allungare l’ha avuta me senza concretizzare.

Nel finale assalto della squadra di Chivu che segna con Carlos Augusto da calcio d’angolo ma l’arbitro Doveri aveva fischiato prima della battuta del corner.

I numeri di Inter e Milan

Per Allegri è il decimo derby della Madonnina sulla panchina rossonera: è il quinto vinto, un pari e quattro sconfitte. Quattro vittorie arrivate con un solo gol di scarto.

La striscia d’imbattibilità dell’Inter, che durava dal 23 novembre, si interrompe dopo 14 successi e 1 pareggio: i rossoneri accorciano a -7 in classifica. I nerazzurri per la sesta volta in stagione in campionato sono andati in svantaggio e sono riusciti a rimontare e vincere solo una volta contro il Pisa.