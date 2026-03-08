Proteste nel finale del derby della Madonnina: ecco cosa è successo.

Il derby della Madonnina finisce a favore del Milan grazie alla rete di Estupinan e si accende sul finale. Al triplice fischio i nerazzurri, in particolare Lautaro Martinez e Kolavorv, sono andati a protestare con l’arbitro.

I giocatori dell’Inter avevano infatti chiesto un calcio di rigore per il presunto tocco di braccio di Ricci in area pochi minuti prima. Il direttore di gara, su quell’azione, aveva continuato a far giocare e ha poi spiegato le motivazioni nel post partita.

L’Inter torna così a perdere in campionato, l’ultima volta era stata proprio la sfida di andata di questo derby di Milano.