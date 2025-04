Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Milan-Inter, derby valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia

Dall’altro lato del tabellone il primo round delle semifinali di Coppa Italia è già stato giocato, con il Bologna che ha vinto 0-3 a Empoli.

Sono poi Milan e Inter le altre due contendenti per un posto nella finale della Coppa Italia 2024/2025, che vale già il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana, vinta dal Milan.

Sarà il quarto derby di Milano della stagione, con i precedenti che hanno visto i rossoneri vincere due volte (più un pareggio).

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Milan-Inter.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter di Coppa Italia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All: Conceição.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Bondo, Terracciano, Joao Felix, Sottil

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All: Inzaghi.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Arnautovic, Acerbi, Mkhitaryan, Pavard, Dimarco, Lavelli, Re Cecconi, Aidoo, Berenbruch, Zalewski.

Dove guardare Milan-Inter in tv e streaming

Il primo round del derby di Milano, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, si giocherà a San Siro mercoledì 2 aprile, con calcio d’inizio alle 21:00.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, oltre a essere disponibile in diretta streaming sulla piattaforma MediasetInfinity o sul sito di Sportmediaset.