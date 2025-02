Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Conceição e Inzaghi per il derby Milan-Inter, valido per la 23ª giornata di Serie A

Dopo la vittoria della Juventus sull’Empoli e quella della Fiorentina sul Genoa, alle 18 in scena a San Siro una delle partite più belle del nostro campionato: quella del derby di Milano tra Milan e Inter.

I rossoneri vogliono riprendersi dal momento complicato che stanno attraversando in questa stagione.

I nerazzurri, invece, sono alla ricerca di punti importanti per continuare il proprio cammino verso le prime posizioni in classifica, dopo aver centrato anche la qualificazione diretta agli ottavi in Champions League.

Queste le scelte dei due allenatori per il derby, valido per la 23ª giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceição.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Jovic, Okafor, Zeroli, Jimenez, Chikwueze, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, De Pieri, Zalewski, Taremi

Dove guardare Milan-Inter in TV e in streaming

La partita tra Milan e Inter, in scena a San Siro alle 18, sarà visibile su Dazn e sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.

Inoltre, la gara sarà trasmessa in streaming sull’app di Dazn e su Sky Go, oltre che su Now.